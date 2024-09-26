Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:21, 26 сентября 2024Силовые структуры

Бывший адвокат Пашаев предлагал мобилизованным заключенным за деньги отсидеться в тылу

Пашаев предлагал участвующим в СВО заключенным отсидеться в тылу за 1 млн рублей
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости Бывшего адвоката Пашаева заподозрили в афере на 45 миллионов рублей

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Арестованный бывший адвокат Эльман Пашаев предлагал мобилизованным заключенным, участвующим в специальной военной операции (СВО), отсидеться в тылу за 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, экс-адвокат зарабатывал на осужденных, когда служил в 95-м полку. Так, одна из жен заключенных рассказала о том, что в марте ее супруг решил пойти на фронт вместо отбывания срока. Пашаев предложил устроить его в полк в тылу. За это он попросил 1,2 миллиона рублей. Оплату предложил разбить на два транша, чтобы не вызвать подозрений. Женщина почти согласилась на его предложение, но в последний момент отказалась, вспомнив историю с актером Михаилом Ефремовым.

По информации источника, на предложение Пашаева согласились минимум пять человек. Они планируют обратиться в суд. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составляет несколько десятков миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат подозревается в получении 3 миллионов рублей за поддельное ранение.

18 сентября Пашаева задержали по делу о мошенничестве. Он подозревается в мошенничестве на сумму более 45 миллионов рублей.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье рассказало об ударе по расположению иностранных офицеров близ Одессы

      Футболист Сафонов рассказал о разбирательствах с бывшей женой

      Археологи нашли 200-летнее послание в бутылке от коллеги

      Дело экс-командующего 58-й армией генерала Попова поступило в суд

      В России школьник жестоко избил младшеклассницу и попал на видео

      Приговоренного к смертной казни в 1968 году 88-летнего японца оправдали

      Зеленский и Байден провели встречу

      Раскрыто число привлеченных к ответственности в России наемников ВСУ

      В Госдуме дали совет русским после избиения школьника в Узбекистане

      62-летняя российская певица показала видео в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше