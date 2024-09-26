Бывший адвокат Пашаев предлагал мобилизованным заключенным за деньги отсидеться в тылу

Пашаев предлагал участвующим в СВО заключенным отсидеться в тылу за 1 млн рублей

Начало событий в новости Бывшего адвоката Пашаева заподозрили в афере на 45 миллионов рублей

Арестованный бывший адвокат Эльман Пашаев предлагал мобилизованным заключенным, участвующим в специальной военной операции (СВО), отсидеться в тылу за 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, экс-адвокат зарабатывал на осужденных, когда служил в 95-м полку. Так, одна из жен заключенных рассказала о том, что в марте ее супруг решил пойти на фронт вместо отбывания срока. Пашаев предложил устроить его в полк в тылу. За это он попросил 1,2 миллиона рублей. Оплату предложил разбить на два транша, чтобы не вызвать подозрений. Женщина почти согласилась на его предложение, но в последний момент отказалась, вспомнив историю с актером Михаилом Ефремовым.

По информации источника, на предложение Пашаева согласились минимум пять человек. Они планируют обратиться в суд. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составляет несколько десятков миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат подозревается в получении 3 миллионов рублей за поддельное ранение.

18 сентября Пашаева задержали по делу о мошенничестве. Он подозревается в мошенничестве на сумму более 45 миллионов рублей.