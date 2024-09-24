Экс-адвоката Пашаева заподозрили в получении трех миллионов рублей за поддельное ранение

Mash: экс-адвокат Пашаев подделал ранение и получил 3 млн рублей госпособия

Бывший адвокат Эльман Пашаев подозревается в получении 3 миллионов рублей за поддельное ранение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, следователи считают, что экс-адвокат мог специально объявить себя раненым для того, чтобы получить государственное пособие. Накануне силовики весь день допрашивали сослуживцев Пашаева — командира 95-го стрелкового полка Виктора Москаленко с позывным Сид и еще двоих человек. Кроме того, правоохранители запросили дело медика, который, по предварительным данным, мог составить Пашаеву фейковую справку. Речь идет о бойце с позывным Крюгер.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и детально проверяют эпизод, произошедший в июле. Тогда Пашаев написал в своих соцсетях, что ему удалось выжить после прилета украинского дрона-камикадзе. Вследствие этого он пытался получить выплаты за то, что «затрехсотился» (получил ранение — прим. «Ленты.ру»), но получил отказ. Спустя некоторое время экс-адвокат оказался в Москве, однако никаких ранений у него не было.

Ранее сообщалось, что служившему до задержания в зоне специальной военной операции Пашаеву грозит увольнение из армии. Его сослуживцы заявили, что давно его не видели. При этом, подчеркнули военные, в настоящее время покинуть зону спецоперации, уехав в увольнение или отпуск, никому не позволяется из-за активных боевых действий. Собеседники издания также предположили, что Пашаев мог отправиться в рабочую командировку, однако они не слышали об этом.