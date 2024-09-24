Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:11, 24 сентября 2024Силовые структуры

Экс-адвоката Пашаева заподозрили в получении трех миллионов рублей за поддельное ранение

Mash: экс-адвокат Пашаев подделал ранение и получил 3 млн рублей госпособия
Начало событий в новости Стало известно о наказании для адвоката Пашаева из-за нарушения условий службы в зоне СВО

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Бывший адвокат Эльман Пашаев подозревается в получении 3 миллионов рублей за поддельное ранение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, следователи считают, что экс-адвокат мог специально объявить себя раненым для того, чтобы получить государственное пособие. Накануне силовики весь день допрашивали сослуживцев Пашаева — командира 95-го стрелкового полка Виктора Москаленко с позывным Сид и еще двоих человек. Кроме того, правоохранители запросили дело медика, который, по предварительным данным, мог составить Пашаеву фейковую справку. Речь идет о бойце с позывным Крюгер.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и детально проверяют эпизод, произошедший в июле. Тогда Пашаев написал в своих соцсетях, что ему удалось выжить после прилета украинского дрона-камикадзе. Вследствие этого он пытался получить выплаты за то, что «затрехсотился» (получил ранение — прим. «Ленты.ру»), но получил отказ. Спустя некоторое время экс-адвокат оказался в Москве, однако никаких ранений у него не было.

Ранее сообщалось, что служившему до задержания в зоне специальной военной операции Пашаеву грозит увольнение из армии. Его сослуживцы заявили, что давно его не видели. При этом, подчеркнули военные, в настоящее время покинуть зону спецоперации, уехав в увольнение или отпуск, никому не позволяется из-за активных боевых действий. Собеседники издания также предположили, что Пашаев мог отправиться в рабочую командировку, однако они не слышали об этом.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В пробах отравившейся пельменями семьи нашли следы средства от насекомых. Это мог быть дихлофос

      КНДР призвала оставить надежду входящую в Южную Корею американскую подлодку

      Стали известны траты россиян на новые легковушки

      Минобороны сообщило о пяти попытках прорыва ВСУ через границу

      Банки в России стали отказываться принимать неидеальные доллары

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

      Звезда «Оппенгеймера» рассказала об ужаснувшей ее детей роли

      Раскрыты последствия пожара из-за падения беспилотника в Таганроге

      Переехавший в США российский комик раскрыл цены на продукты в Нью-Йорке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше