Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:14, 22 сентября 2024Россия

Стало известно о наказании для адвоката Пашаева из-за нарушения условий службы в зоне СВО

Mash: Пашаеву грозит увольнение из армии из-за самовольного отъезда из части

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву, служившему до задержания в зоне СВО, грозит увольнение из армии. О наказании для экс-правозащитника стало известно Mash.

Сослуживцы Пашаева заявили, что давно его не видели. При этом, подчеркнули военные, в настоящее время покинуть зону спецоперации, уехав в увольнение или отпуск, никому не позволяется из-за активных боевых действий. Собеседники издания также предположили, что Пашаев мог отправиться в рабочую командировку, однако они не слышали об этом.

Отмечается, что за несоблюдение условий службы Пашаеву может грозить увольнение из армии и дисциплинарное взыскание.

Материалы по теме:
Миллиарды Блиновской, наказание для маньяка и поджигателя Корана: какие приговоры в 2024 году будет обсуждать вся Россия?
Миллиарды Блиновской, наказание для маньяка и поджигателя Корана:какие приговоры в 2024 году будет обсуждать вся Россия?
6 января 2024
Кто такая Елена Блиновская? За что блогер должна полтора миллиарда рублей и почему ее отправили в СИЗО
Кто такая Елена Блиновская?За что блогер должна полтора миллиарда рублей и почему ее отправили в СИЗО
25 января 2024

Ранее стали известны подробности о службе Пашаева в зоне СВО. Сообщалось, что экс-адвокат заключит контракт с Министерством обороны в феврале. Правозащитник служил в 95-м стрелковом полку, однако позднее перевелся в пятую бригаду из-за проблем с руководством. Отмечалось, что Пашаев был командиром экипажа танка Т-80, однако в бою его не видели.

До этого сообщалось, что по делу Пашаева признали потерпевшим мужа блогерши Елены Блиновской Алексея Блиновского. Сообщалось, что экс-правозащитник пообещал Блиновскому освободить супругу от уголовной ответственности и потребовал за это наличные деньги.

18 сентября Пашаева задержали по делу о мошенничестве. Его подозревают в мошеннических действиях на сумму более 45 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о службе экс-адвоката Пашаева танкистом в зоне СВО. Сослуживцы ни разу не видели его в бою

      Полыхающие торговые ряды в подмосковном городе попали на видео

      Стало известно о наказании для адвоката Пашаева из-за нарушения условий службы в зоне СВО

      Российские военные нанесли удар по объектам энергетики Украины

      В России прокомментировали призыв мировых лидеров к миру на Украине

      Врач назвал способ избавиться от вдовьего горба

      В Кремле заявили об отсутствии альтернатив победе в СВО

      Песков объяснил заявления Столтенберга об ударах вглубь России

      В Тихорецке после атаки ВСУ начали поиск взрывоопасных предметов

      Украина снова пыталась ударить по Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше