Стало известно о наказании для адвоката Пашаева из-за нарушения условий службы в зоне СВО

Mash: Пашаеву грозит увольнение из армии из-за самовольного отъезда из части

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву, служившему до задержания в зоне СВО, грозит увольнение из армии. О наказании для экс-правозащитника стало известно Mash.

Сослуживцы Пашаева заявили, что давно его не видели. При этом, подчеркнули военные, в настоящее время покинуть зону спецоперации, уехав в увольнение или отпуск, никому не позволяется из-за активных боевых действий. Собеседники издания также предположили, что Пашаев мог отправиться в рабочую командировку, однако они не слышали об этом.

Отмечается, что за несоблюдение условий службы Пашаеву может грозить увольнение из армии и дисциплинарное взыскание.

Ранее стали известны подробности о службе Пашаева в зоне СВО. Сообщалось, что экс-адвокат заключит контракт с Министерством обороны в феврале. Правозащитник служил в 95-м стрелковом полку, однако позднее перевелся в пятую бригаду из-за проблем с руководством. Отмечалось, что Пашаев был командиром экипажа танка Т-80, однако в бою его не видели.

До этого сообщалось, что по делу Пашаева признали потерпевшим мужа блогерши Елены Блиновской Алексея Блиновского. Сообщалось, что экс-правозащитник пообещал Блиновскому освободить супругу от уголовной ответственности и потребовал за это наличные деньги.

18 сентября Пашаева задержали по делу о мошенничестве. Его подозревают в мошеннических действиях на сумму более 45 миллионов рублей.