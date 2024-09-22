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10:19, 22 сентября 2024Россия

Стали известны подробности о службе адвоката Пашаева в зоне СВО

Mash: адвокат Пашаев в зоне СВО служил командиром экипажа Т-80, но не был в бою

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Экс-адвокат Эльман Пашаев до задержания служил в зоне специальной военной операции (СВО) командиром экипажа танка Т-80. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, бывший адвокат заключил контракт с Минобороны в феврале и служил в 95-м стрелковом полку. Там Пашаев не понравился командованию, из-за чего он перевелся в пятую бригаду.

Как рассказали сослуживцы, с новым руководством Пашаев быстро наладил отношения и пообещал юридическую помощь в ситуации, возникшей внутри бригады. При этом военнослужащие отметили, что ни разу не видели экс-адвоката в бою на танке Т-80.

18 сентября Пашаева арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 45 миллионов рублей.

Дело в отношении Пашаева возбудили по заявлению мужа блогера Елены Блиновской Алексея, его признали потерпевшим. Он передал более 45 миллионов рублей экс-адвокату, который обещал освободить из СИЗО его жену и замять уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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