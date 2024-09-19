Стала известна судьба служившего в зоне СВО мужа Блиновской

Shot: муж блогерши Блиновской Алексей продолжит службу в зоне СВО

Муж российской блогерши Елены Блиновской Алексей продолжит службу в зоне СВО после участия в следственных действиях по делу адвоката Эльмана Пашаева. О его судьбе стало известно Shot.

Сообщается, что супруга Блиновской доставят в Москву, где он будет участвовать в следственных действиях. По данным Shot, Блиновскому не грозит арест несмотря на то, что он отдал адвокату миллионы рублей для освобождения супруги из СИЗО. В материале говорится, что Москву с этой целью он может посетить еще несколько раз.

После этого, отмечает издание, он вернется на передовую на южно-донецком направлении. Сообщается, что его контракт с Министерством обороны остается действительным.

Ранее стало известно, что Блиновского признали потерпевшим по делу адвоката Пашаева. Отмечается, что муж блогерши подал заявление в правоохранительные органы. В нем он заявил, что правозащитник пообещал освободить Блиновскую от уголовной ответственности и потребовал за свое содействие наличные деньги. В случае если адвоката признают виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Пашаева подозревают в мошенничестве на сумму более 45 миллионов рублей. Его задержали военные следователи по возвращении в Москву из зоны СВО.