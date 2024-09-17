Дело против бывшего адвоката Пашаева возбудили по заявлению Блиновского

Бывший адвокат Эльман Пашаев был задержан на основании показаний мужа блогера Елены Блиновской Алексея. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Блиновский заплатил юристу 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов за устройство в тылу в зоне специальной военной операции (СВО). По данным канала, именно из-за Пашаева вышестоящее командование заинтересовалось 95-й стрелковым полком, куда бывший адвокат «устраивал» своих друзей.
Кроме того, он придумал идею с записью видеообращения Алексея к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Ранее следствие признало Блиновского потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве против Пашаева. Бывшего адвоката задержали военные следователи после возвращения в Москву из зоны СВО.