Дело против бывшего адвоката Пашаева возбудили по заявлению Блиновского

Бывшего адвоката Пашаева задержали по показаниям Блиновского

Бывший адвокат Эльман Пашаев был задержан на основании показаний мужа блогера Елены Блиновской Алексея. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Блиновский заплатил юристу 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов за устройство в тылу в зоне специальной военной операции (СВО). По данным канала, именно из-за Пашаева вышестоящее командование заинтересовалось 95-й стрелковым полком, куда бывший адвокат «устраивал» своих друзей.

Кроме того, он придумал идею с записью видеообращения Алексея к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Ранее следствие признало Блиновского потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве против Пашаева. Бывшего адвоката задержали военные следователи после возвращения в Москву из зоны СВО.