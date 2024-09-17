Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:11, 17 сентября 2024Силовые структуры

Дело против бывшего адвоката Пашаева возбудили по заявлению Блиновского

Бывшего адвоката Пашаева задержали по показаниям Блиновского

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Бывший адвокат Эльман Пашаев был задержан на основании показаний мужа блогера Елены Блиновской Алексея. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Блиновский заплатил юристу 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов за устройство в тылу в зоне специальной военной операции (СВО). По данным канала, именно из-за Пашаева вышестоящее командование заинтересовалось 95-й стрелковым полком, куда бывший адвокат «устраивал» своих друзей.

Кроме того, он придумал идею с записью видеообращения Алексея к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Ранее следствие признало Блиновского потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве против Пашаева. Бывшего адвоката задержали военные следователи после возвращения в Москву из зоны СВО.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Чрезвычайно враждебная обстановка». В России объяснили увеличение численности армии и оценили необходимость мобилизации

      Минобрнауки раскрыло подробности о напавшем на школу в Челябинске ученике

      Адвокат рассказал о последствиях задержания Пашаева для семьи Блиновских

      На Украине назначили зампредседателя ГСЧС

      В США два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе

      Появились кадры с места крушения вертолета с золотодобытчиками в Приамурье

      Минобороны показало старт «Ангары» на видео

      Верховная Рада одобрила закон о повышении налогов

      Потолок рухнул на голову школьницы в российском городе

      Агент Джикии заявил о невозможности для игрока уехать в зарубежные клубы из-за паспорта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше