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08:53, 4 октября 2024Силовые структуры

Пашаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Экс-адвокату Пашаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь Пашаев проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ. При этом бывший адвокат отказался сотрудничать со следствием. В рамках его дела допросили троих свидетелей, рассказал источник агентства.

О задержании экс-адвоката стало известно 17 сентября. По версии следствия, он обманом выманил 45 миллионов рублей у известной блогерши Елены Блиновской и ее мужа. Пашаева также подозревают в целом ряде афер в зоне конфликта между Россией и Украиной. Подробнее о Пашаеве «Лента.ру» рассказала в своем материале.

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