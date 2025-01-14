Новое дело бывшего адвоката Пашаева связали с перепродажей дрона

«Ъ»: Экс-адвокату Эльману Пашаеву могут вменить мошенничество при продаже дрона

Новое уголовное дело в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева связали с перепродажей дрона. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

В ходе последнего заседания Московского гарнизонного военного суда экс-адвоката обвинили по новой статье — теперь ему могут вменить мошенничество. Речь идет о несостоявшейся сделке, в рамках которой Пашаев якобы предлагал нескольким гражданам приобрести дрон стоимостью 1,5 миллиона рублей.

Потерпевший по новому делу Захаров заявил, что экс-адвокат получил деньги за продажу, но не выполнил своих обязательств. Из-за этого Захаров написал заявление о мошеннических действиях со стороны юриста.

Суд продлил арест Пашаеву еще на два месяца, до 15 марта 2025 года.