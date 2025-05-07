Бывший адвокат Пашаев пойдет под суд за обман мужа «королевы марафонов»

Экс-адвокат Эльман Пашаев пойдет под суд по делу об обмане мужа Блиновской

Скандально известный бывший адвокат Эльман Пашаев предстанет перед судом по делу о мошенничестве в отношении мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генеральной прокуратуре России.

Московская городская военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Пашаева. По версии следствия, с января по май 2024 года обвиняемый получил от Алексея Блиновского 20,1 миллиона рублей и 300 тысяч долларов США за содействие в освобождении его и супруги от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Защита Пашаева заявила, что он не обманывал Алексея Блиновского, а оказал ему услугу.

Также Пашаев обвиняется еще в одном мошенничестве. По версии следствия, он пытался обмануть жителя Петрозаводска на 15 миллионов рублей, пообещав ему оказать содействие в поступлении на военную службу по контракту и освобождении от уголовной ответственности за сбыт наркотических средств и легализацию преступных доходов.