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16:14, 15 июня 2026Мир

Вэнс сделал заявление о разблокировке США миллиардных активов Ирана

Вэнс: Сообщения о планах США разблокировать Ирану активы на миллиарды долларов — неправда
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Сообщения о планах США разблокировать Ирану активы на миллиарды долларов — неправда. Об этом в интервью CNBC заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Когда люди говорят, что будут разморожены активы на миллиарды долларов, это неправда. Правда состоит в том, что у Ирана будет гораздо более благополучное будущее, если он выполнит обязательства, которые берет на себя в рамках этого соглашения», — сказал он.

По словам политика, Иран также может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов долларов при условии выполнения своих обязательств по соглашению с США.

Ранее Вэнс заявил, что Вашингтон рассчитывает, что Ормузский пролив будет открыт для свободного судоходства в долгосрочной перспективе. Он отметил, что за последние сутки интенсивность судоходства через Ормузский пролив уже возросла.

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