На Украине раскрыли детали предложения Зеленского Путину

РБК-Украина: Встреча Зеленского и Путина должна была состояться в широком кругу стран G7

Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским должна была состояться на полях саммита G7 в широком кругу стран — участниц объединения. Детали предложения сообщил анонимный источник в правительстве Украины для «РБК-Украина».

«Встреча должна была состояться в широком кругу союзников из состава G7», — сказано в публикации.

Отмечается, что ответа Москвы на предложение пока не последовало.

Ранее Зеленский предложил Путину встречу на саммите G7. Саммит пройдет 15-17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен.