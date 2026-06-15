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16:09, 15 июня 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли детали предложения Зеленского Путину

РБК-Украина: Встреча Зеленского и Путина должна была состояться в широком кругу стран G7
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетСаммит G7

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским должна была состояться на полях саммита G7 в широком кругу стран — участниц объединения. Детали предложения сообщил анонимный источник в правительстве Украины для «РБК-Украина».

«Встреча должна была состояться в широком кругу союзников из состава G7», — сказано в публикации.

Отмечается, что ответа Москвы на предложение пока не последовало.

Ранее Зеленский предложил Путину встречу на саммите G7. Саммит пройдет 15-17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен.

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