Сына принцессы приговорили к четырем годам тюрьмы. Он изнасиловал девушку в доме будущего короля Норвегии и снял это на видео

Сына наследной принцессы Норвегии Мариуса Хейби приговорили к четырем годам тюрьмы

Вынесен приговор сыну наследной принцессы Норвегии Метте-Марит. Мариуса Борга Хейби обвиняли в нескольких изнасилованиях и домашнем насилии, причем как минимум одно из этих преступлений он снял на видео. Пока шел процесс, 29-летний сын принцессы несколько раз нарушал судебные запреты, сбежал из рехаба в Лондоне и совершил нападение с ножом.

Сына наследной принцессы Норвегии признали виновным в двух изнасилованиях

Судебный процесс продолжался семь недель. Хейби не признал вину по самым тяжким обвинениям, но подтвердил часть менее серьезных.

На суде адвокат называла Хейби «невинным мальчиком» и настаивала на том, что исходить нужно в первую очередь из этого. Кроме того, адвокат намекала, что пострадавшие не имеют права обвинять сына принцессы в изнасилованиях, поскольку ранее вступали с ним в половую связь добровольно.

Хейби подыгрывал адвокату, рыдал на судебных заседаниях и рассказывал о тяготах дворцовой жизни

«С трех лет меня преследует пресса, — жаловался Хейби в слезах. — У меня крайняя потребность в подтверждении собственной значимости — отсюда много секса и алкоголя».

Слезы не помогли: Хейби признали виновным в двух эпизодах изнасилования, одно из которых произошло в подвале дома его отчима — будущего короля Норвегии, наследного принца Хокона. По двум другим аналогичным обвинениям его оправдали.

Суд приговорил сына наследной принцессы к четырем годам лишения свободы. Это более легкое наказание, чем требовали прокуроры, настаивавшие на семи годах и семи месяцах заключения. У Хейби остается шанс обжаловать приговор.

Мариус Борг Хейби Фото: Heiko Junge / NTB / Reuters

У Хейби нашли видео, в котором он насилует девушку, потерявшую сознание

В общей сложности Хейби обвинялся в совершении 32 преступных деяний, в том числе в изнасиловании, трех изнасилованиях без полового акта и побоях. По утверждению прокурора, некоторые изнасилования были сняты на видео.

Согласно одному из обвинений, Хейби изнасиловал женщину на вечеринке в королевской резиденции в 2018 году. Пострадавшая утверждала, что сын принцессы последовал за ней в туалет, где между ними «состоялся короткий половой акт, который она быстро прервала». Что было дальше, она не помнила.

На компьютере Хейби нашли видеозапись, на которой он ощупывает обнаженную пострадавшую, которая лежит на диване и явно не в состоянии сопротивляться

Согласно уголовному кодексу Норвегии, сексуальные действия без согласия партнера признают изнасилованием даже в том случае, если непосредственного полового контакта не было. По версии следствия, Хейби совершал это преступление неоднократно.

В норвежскую прессу также попало видео, которое Хейби выложил в чат с друзьями в мессенджере. На вопрос приятеля о том, как он расстался с последней девушкой, сын принцессы изобразил пощечину.

Адвокаты Хейби Фото: Javad Parsa / NTB / Reuters

Хейби арестовали после того, как он избил девушку и разгромил ее квартиру

Хейби заинтересовал полицию после заявления его девушки, поданного в августе 2024 года. Она утверждала, что сын принцессы атаковал ее «физически и психологически». Квартира пострадавшей оказалась разгромлена, ее саму госпитализировали с сотрясением мозга. На снимках с места происшествия, которые опубликовал норвежский журнал Se og Hør, были видны сломанная люстра и нож, воткнутый в стену.

После нападения сын принцессы позвонил пострадавшей из королевской резиденции Скаугум и угрожал сжечь ее имущество, если она не поступит так, как он велит

Хейби провел за решеткой 30 часов, а после освобождения распространил заявление, в котором признал, что «причинил телесные повреждения и уничтожил вещи». По его словам, этот инцидент произошел после употребления алкоголя и кокаина на почве ссоры с девушкой.

Хейби утверждал, что страдает от нескольких психиатрических болезней и лечился от наркотической и алкогольной зависимости. В конце заявления он принес извинения пострадавшей и королевской семье.

Принц Сверре Магнус (слева), наследная принцесса Метте-Марит и наследный принц Хокон на параде в мае 2026 года Фото: Per Ole Hagen / Getty Images

На свободе Хейби нарушил судебный запрет, сбежал из рехаба и совершил вооруженное нападение

19 ноября 2024 года Хейби вновь арестовали и обвинили в «половом акте с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или по другим причинам не способным оказать сопротивление».

При аресте его застали с девушкой, квартиру которой он разгромил в августе. Как выяснилось, он встретился с ней вопреки судебному запрету. Сын принцессы провел неделю в тюрьме, поскольку суд счел, что в ходе следствия он может попытаться уничтожить улики или оказать давление на пострадавших от его действий. Ему запретили приближаться к женщинам, которые заявили о насилии.

В декабре 2024 года Хейби должен был пройти курс в реабилитационном центре для наркозависимых в Лондоне, однако вскоре сбежал оттуда. Сразу после этого он снова нарушил запрет и позвонил одной из женщин, заявивших на него в полицию.

К середине следующего года количество обвинений существенно выросло. Хейби охотно сотрудничал с правоохранительными органами, однако не признавал себя виновным по основным пунктам. Вероятно, в то время он полагал, что связи помогут ему избежать ответственности.

Его отчим, наследный принц Хокон, не дистанцировался от него и в августе 2025 года даже провел с ним отпуск в Португалии

Принц Хокон собрал пресс-конференцию в Осло и впервые высказался об уголовном деле против пасынка лишь после завершения расследования. «Мы и дальше будем выполнять свои обязанности как можно лучше, как мы всегда это делаем, — заявил он. — Всем причастным к этому делу, вероятно, приходится нелегко». Мать Хейби сообщила, что семья давно получает профессиональную помощь для преодоления кризиса.

Можно было предположить, что Хейби, оказавшись в столь непростой ситуации, угомонится, однако этого не произошло. 1 февраля 2026 года его вновь задержали в Осло за нападение с использованием ножа, угрозы холодным оружием и нарушение судебного запрета.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит Фото: Chris Wattie / Reuters

Мать хотела подарить 15-летнему Хейби обои с обнаженными женщинами и обсуждала это с финансистом-педофилом Эпштейном

В разгар судебного процесса стало известно о дружбе матери Хейби с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, который поставлял несовершеннолетних проституток богатым, знаменитым и влиятельным людям. В одном из электронных писем она признавалась ему, что он ее «цепляет», в других называла «милым» и «добросердечным».

В 2012 году, когда Хейби было 15 лет, она спрашивала у Эпштейна совета, уместно ли будет предложить сыну в качестве обоев картинку с двумя обнаженными женщинами, несущими доску для серфинга. Что они в итоге решили — неизвестно.

В переписке за 2011 год, уже после его ареста, она упоминала, что погуглила его и результаты «выглядели не слишком хорошо». Письмо сопровождалось смайликом

В официальном заявлении, опубликованном королевским дворцом 31 января, 52-летняя Метте-Марит принесла извинения, назвав свою дружбу с Эпштейном ошибкой, и выразила солидарность с его жертвами.

Во дворце отметили, что контакты принцессы с Эпштейном прекратились в 2014 году, когда она почувствовала, что он пытается использовать их связь в качестве рычага влияния на других людей.