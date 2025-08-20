Наследник престола высказался по поводу обвинений в изнасилованиях в адрес сына принцессы

Кронпринц Норвегии высказался о деле пасынка, обвиненного в изнасиловании

Кронпринц Норвегии Хокон, наследник престола, впервые высказался об уголовном деле против пасынка, обвиненного в 32 преступлениях. Об этом сообщает People.

27-летнего Мариуса Борга Хейби, сына кронпринцессы Метте-Марит от первого брака, официально обвинили в изнасилованиях и домашнем насилии в отношении четырех женщин. «Мы и дальше будем выполнять свои обязанности как можно лучше, как мы всегда это делаем. Всем причастным к этому делу, вероятно, приходится нелегко», — заявил кронпринц Хокон на пресс-конференции в Осло.

Адвокат обвиняемого Весна Секулич подтвердила, что Хейби признает часть менее серьезных обвинений в свой адрес, но отрицает эпизоды с изнасилованиями. При этом, по утверждению прокурора, некоторые изнасилования были сняты на видео при помощи мобильного телефона. Максимальное наказание по делу может достигать 10 лет тюрьмы, а судебный процесс начнется только в январе 2026 года. Кронпринцесса Метте-Марит ранее признавала, что семья давно получает «профессиональную помощь» для преодоления кризиса.

Хейби не имеет королевского титула и не стоит в линии престолонаследия. У него также нет никаких королевских обязанностей. Прокурор Старла Хенриксбо подчеркнул, что статус обвиняемого «не должен влиять на судебный процесс — ни в сторону смягчения, ни в сторону ужесточения наказания».

В 2024 году Хейби арестовали после избиения девушки и порчи ее имущества. Позднее ему предъявили обвинения еще и в совершении «полового акта с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или по другим причинам неспособным оказать сопротивление».

Ранее сообщалось, что в августе Хейби уехал развлекаться в Португалию со своим отчимом — будущим королем Норвегии кронпринцем Хоконом. Журналисты заметили их в аэропорту города Осло, когда те возвращались с отдыха.