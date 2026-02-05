Обвиняемый в изнасиловании сын принцессы расплакался в суде

Сын норвежской принцессы расплакался в суде после обвинений в изнасиловании

Сын норвежской принцессы Мариус Борг Хейби, которого обвиняют в изнасилованиях, расплакался в суде. Об этом сообщает New York Post.

Согласно одному из обвинений, 29-летний Хейби, пасынок норвежского кронпринца Хокона, изнасиловал женщину на вечеринке в королевской резиденции в 2018 году. На процессе, который начался 3 февраля, пострадавшая заявила, что сын кронпринцессы Метте-Марит последовал за ней в туалет, где между ними «состоялся короткий половой акт, который она быстро прервала».

Женщина не смогла вспомнить, что было потом. Позже сотрудники полиции обнаружили в компьютере Хейби видеозапись, на которой он ощупывал обнаженную пострадавшую, пока она лежала на диване и была не в состоянии сопротивляться. Во время выступления в суде Хейби заявил, что записи на его телефоне не доказывают факта изнасилования, и разрыдался, жалуясь на общественное давление.

«С трех лет меня преследует пресса. У меня крайняя потребность в подтверждении собственной значимости — отсюда много секса и алкоголя», — пояснил он. При этом Хейби частично признал вину по некоторым из 38 выдвинутых против него обвинений, включая нападение при отягчающих обстоятельствах.

Сына принцессы также обвиняют в изнасиловании, трех изнасилованиях без полового акта и побоях. Кронпринцесса Метте-Марит родила Мариуса Борга Хейби до того, как вышла замуж за кронпринца Хокона. Сын принцессы не является наследником норвежского престола, однако входит в королевскую семью.

Ранее норвежская принцесса Метте-Марит назвала ошибкой свое общение с Эпштейном. Новые опубликованные документы содержат почти тысячу упоминаний о норвежской кронпринцессе, а также многочисленные личные переписки с ней.