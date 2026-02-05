Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:28, 5 февраля 2026Из жизни

Обвиняемый в изнасиловании сын принцессы расплакался в суде

Сын норвежской принцессы расплакался в суде после обвинений в изнасиловании
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: NTB / Ole Berg-Rusten / Ane Hem / Reuters

Сын норвежской принцессы Мариус Борг Хейби, которого обвиняют в изнасилованиях, расплакался в суде. Об этом сообщает New York Post.

Согласно одному из обвинений, 29-летний Хейби, пасынок норвежского кронпринца Хокона, изнасиловал женщину на вечеринке в королевской резиденции в 2018 году. На процессе, который начался 3 февраля, пострадавшая заявила, что сын кронпринцессы Метте-Марит последовал за ней в туалет, где между ними «состоялся короткий половой акт, который она быстро прервала».

Женщина не смогла вспомнить, что было потом. Позже сотрудники полиции обнаружили в компьютере Хейби видеозапись, на которой он ощупывал обнаженную пострадавшую, пока она лежала на диване и была не в состоянии сопротивляться. Во время выступления в суде Хейби заявил, что записи на его телефоне не доказывают факта изнасилования, и разрыдался, жалуясь на общественное давление.

«С трех лет меня преследует пресса. У меня крайняя потребность в подтверждении собственной значимости — отсюда много секса и алкоголя», — пояснил он. При этом Хейби частично признал вину по некоторым из 38 выдвинутых против него обвинений, включая нападение при отягчающих обстоятельствах.

Материалы по теме:
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса: как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
Голая королева, принц-педофил и сбежавшая принцесса:как интриги портили жизнь королевским особам в 2021 году
27 декабря 2021

Сына принцессы также обвиняют в изнасиловании, трех изнасилованиях без полового акта и побоях. Кронпринцесса Метте-Марит родила Мариуса Борга Хейби до того, как вышла замуж за кронпринца Хокона. Сын принцессы не является наследником норвежского престола, однако входит в королевскую семью.

Ранее норвежская принцесса Метте-Марит назвала ошибкой свое общение с Эпштейном. Новые опубликованные документы содержат почти тысячу упоминаний о норвежской кронпринцессе, а также многочисленные личные переписки с ней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ожидается прогресс». Завершились переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. О чем договорились стороны?

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Напавший на ребенка в российском аэропорту избежал тюрьмы

    Названа главная причина проблем премиальных китайских машин зимой

    Российское турагентство отменило тур в Азию и не вернуло клиентам сотни тысяч рублей

    Москвичей предупредили о проблемах с апартаментами

    Путин назвал феноменом способность глубинной России объединяться для защиты Москвы

    Индия предъявила высокий спрос на еще один российский товар

    Лекарственное растение неожиданно связали со снижением агрессивности рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok