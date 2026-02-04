Обвиненный в изнасилованиях сын принцессы отказался признать вину

Сын норвежской принцессы Хейби отказался признать вину в нападении на женщину

Сын норвежской принцессы Мариус Борг Хейби, которого обвиняют в изнасилованиях, отказался признать вину. Об этом пишет The Guardian.

Согласно одному из обвинений, 29-летний Хейби изнасиловал женщину на вечеринке в королевской резиденции в 2018 году. На процессе, который начался 3 февраля, пострадавшая заявила, что сын кронпринцессы Метте-Марит последовал за ней в туалет, где между ними «состоялся короткий половой акт, который она быстро прервала».

Женщина не смогла вспомнить, что было потом. Позже сотрудники полиции обнаружили в компьютере Хейби видеозапись, на которой он ощупывал обнаженную пострадавшую, пока она лежала на диване и была не в состоянии сопротивляться. Издание уточняет, что согласно уголовному кодексу Норвегии, сексуальные действия в отношении лица, которое не давало на это согласие, признаны изнасилованием даже если непосредственного полового контакта не было.

Хейби отказался признавать вину по выдвинутым против него обвинениям в сексуальном насилии. Адвокат сына принцессы назвала его «невинным мальчиком» и заявила, что исходить нужно в первую очередь из этого. Кроме того, юрист заявила, что выступавшая женщина и другие истицы, обвиняющие Хейби в изнасилованиях, ранее добровольно вступали с ним в половую связь. Процесс продолжается.

Всего сына принцессы обвиняют в 38 преступлениях, в том числе в изнасиловании, трех изнасилованиях без полового акта и побоях. Кронпринцесса Метте-Марит родила Мариуса Борга Хейби до того, как вышла замуж за кронпринца Хокона. Сын принцессы не является наследником норвежского престола, однако входит в королевскую семью.

Ранее сообщалось, что за два дня до начала процесса, в воскресенье, 1 февраля, Хейби арестовали в Осло. Его обвинили в нападении и угрозах ножом неназванному лицу.