Обвиненного в изнасилованиях сына принцессы арестовали за нападение с ножом

Сына норвежской принцессы Мариуса Борга Хейби арестовали за нападение с использованием ножа. Об этом сообщает Trondheim24.

Старшего отпрыска кронпринцессы Норвегии Метте-Марит задержали в Осло вечером в воскресенье, 1 февраля. 29-летнего мужчину обвиняют в нападении, угрозах холодным оружием и нарушении судебного запрета. Столичная полиция потребовала арестовать представителя королевской семьи на четыре недели из-за высокого риска рецидива преступного поведения.

При этом в августе 2025 года Хейби обвинили в совершении 32 преступных деяний, в том числе в изнасиловании, трех изнасилованиях без полового акта и побоях. По утверждению прокурора, некоторые изнасилования были сняты на видео мобильного телефона. Суд по этим делам должен начаться во вторник, 3 февраля.

Хейби не признает вины по статьям об изнасилованиях. При этом он признался в нападении на бывшую возлюбленную, а также в перевозке легких наркотиков.

Ранее сообщалось, что новые опубликованные документы по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна содержат почти тысячу упоминаний о норвежской кронпринцессе Метте-Марит. Общение между будущей королевой Норвегии и Эпштейном продолжалось несколько лет, с 2011 по 2014 год.