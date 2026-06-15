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16:14, 15 июня 2026Наука и техника

Алжирские Су-34МЭ показали из космоса

Бомбардировщики Су-34МЭ ВВС Алжира показали на спутниковом снимке
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бомбардировщики Су-34МЭ Военно-воздушных сил (ВВС) Алжира показали из космоса. На спутниковые снимки авиабазы Лагуат обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На кадре можно заметить четыре Су-34МЭ возле ангаров и на рулежных дорожках. Также на снимке видны устаревающие Су-24МК ВВС Алжира.

На аэродроме Лагуат базируется 4-я ударная эскадра, которая изначально использовала Су-24МК и Су-24МРК2. Судя по изображению, подразделение будет эксплуатировать Су-34, которые поставляют в рамках контракта 2019 года. Республика планирует получить 14 бомбардировщиков.

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21 марта 2023

Ранее в июне в сети появились первые фотографии, демонстрирующие алжирские Су-34МЭ. Самолеты получили характерный синий камуфляж, который отличается от окраски бомбардировщиков Воздушно-космических сил России.

В том же месяце на российских Су-34 заметили необычный «горб», который связывают с интеграцией системы спутниковой связи.

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