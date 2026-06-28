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18:04, 28 июня 2026Интернет и СМИ

Объявивший об уходе премьер-министр Великобритании заинтересовался новой должностью

The Observer: Стармер планирует баллотироваться на пост генсека НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, планирующий покинуть свою должность, рассматривает возможность баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает еженедельная газета The Observer.

По данным издания, британский политик намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в 2028 году, когда пройдут следующие выборы на эту должность, которую сейчас занимает бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Отмечается, что подобные планы Стармера потребуют «длительной и последовательной» поддержки со стороны руководства Великобритании.

Ранее Кир Стармер заявил, что принял решение об уходе с должности. Он добавил, что сообщил о своем решении королю Карлу III утром 22 июня.

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