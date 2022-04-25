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Экс-канцлера ФРГ решили наказать за работу на российские госкомпании

Глава СДПГ призвала экс-канцлера ФРГ Шредера покинуть партию за работу на госкомпании РФ

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Глава Социал-Демократической парии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен заявила, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер должен покинуть партийные ряды из-за своей работы на российские государственные компании. С таким призывом политик выступила в эфире радио Deutschlandfunk.

По ее словам, Шредеру стоило оставить свои посты в госконцернах России на фоне российской специальной операции на Украине, чтобы «спасти свою репутацию как бывшего и некогда успешного канцлера». «Он, к сожалению, не последовал этому совету. Он зарабатывает свои деньги, работая на российские государственные предприятия», — заявила Эскен.

15 марта Шредер отказался от звания почетного гражданина немецкого города Ганновер. Он был премьер-министром земли Нижняя Саксония, административным центром которой является Ганновер.

В настоящий момент бывший канцлер ФРГ занимает посты председателя совета директоров ПАО «Роснефть», главы комитета акционеров Nord Stream AG и возглавляет совет директоров Nord Stream 2 AG.

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Николай Чигасов
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