Экс-канцлер ФРГ отказался от звания почетного гражданина немецкого города

Бывший канцлер Германии Шредер отказался от звания почетного гражданина города Ганновер

Бывший канцлер Германии (1998-2005 годы) Герхард Шредер отказался от звания почетного гражданина немецкого города Ганновер. Об этом сообщило издание Bild.

В свое время, Шредер, который сейчас занимает пост председателя совета директоров ПАО «Роснефть», был премьер-министром земли Нижняя Саксония, административным центром которой является Ганновер.

По информации издания, Шредер получил письмо о почетном назначении от мэра Ганновера Белита Оная. В ответном письме он уведомил Оная, что отказывается от почетного звания. Свой ответ председатель «Роснефти» опубликовал на личной страничке LinkedIn, но удалил его через несколько минут.

Ранее стало известно, что бывший канцлер Германии решил встретиться с президентом России Владимиром Путиным после просьбы властей Украины. По информации немецкой газеты Welt, правительство Украины попросило Шредера о посредничестве в ведении диалога Киева с Москвой по урегулированию конфликта.