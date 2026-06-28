Россиянин погрузил в машину и увез сбитую на пешеходном переходе девушку

В Татарстане выяснили, куда водитель отвез сбитую на переходе девушку

В Татарстане выяснили, куда водитель отвез сбитую на переходе девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По данным канала, в социальных сетях появилось видео, как водитель на пешеходном переходе сбивает 18-летнюю девушку, после чего вместе с прохожим кладет пострадавшую в салон и увозит.

Это событие вызвало резонанс среди жителей. В МВД по региону сообщили, что мужчина доставил девушку в детскую городскую больницу. При осмотре у нее выявлен закрытый перелом и ушибы. Остальные обстоятельства ДТП выясняются.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и ждут результатов судмедэкспертизы, которая установит тяжесть травм девушки.

Ранее сообщалось, что в здание в центре Петербурга въехала машина.