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18:26, 28 июня 2026Россия

Россиянин погрузил в машину и увез сбитую на пешеходном переходе девушку

В Татарстане выяснили, куда водитель отвез сбитую на переходе девушку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

В Татарстане выяснили, куда водитель отвез сбитую на переходе девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По данным канала, в социальных сетях появилось видео, как водитель на пешеходном переходе сбивает 18-летнюю девушку, после чего вместе с прохожим кладет пострадавшую в салон и увозит.

Это событие вызвало резонанс среди жителей. В МВД по региону сообщили, что мужчина доставил девушку в детскую городскую больницу. При осмотре у нее выявлен закрытый перелом и ушибы. Остальные обстоятельства ДТП выясняются.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и ждут результатов судмедэкспертизы, которая установит тяжесть травм девушки.

Ранее сообщалось, что в здание в центре Петербурга въехала машина.

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