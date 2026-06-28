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Забота о себе
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17:30, 28 июня 2026Забота о себе

Пенсионеров предупредили об опасности бездействия

Врач Райхбах: Длительное бездействие на пенсии негативно влияет на когнитивные способности
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Krakenimages.com / Magnific

Американский реабилитолог Сэл Райхбах предупредил пенсионеров о негативном влиянии пассивности на здоровье. Об опасности бездействия врач побеседовал с Yahoo.

Райхбах отметил, что человек на пенсии легко попадает в ловушку: после многих десятилетий работы он хочет отдохнуть, но вместо этого чувствует себя разбитым. По словам врача, все дело в том, что длительное бездействие негативно влияет на настроение и качество сна, а также на когнитивные способности человека. Реабилитолог уточнил, что обычно негативные последствия проявляются через полгода-год после выхода на пенсию.

Доктор отметил, что бездействие становится опасным, если человек может положительно ответить на следующие вопросы: «Ложится ли человек спать позже? Пропускает ли приемы пищи? Пренебрегает личной гигиеной? Уклоняется от планов? Меньше двигается? Проводит большую часть времени бодрствования за просмотром телевизора, гаджетов или во сне?»

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Чтобы избежать опасных последствий бездействия, врач порекомендовал пенсионерам постепенно добавлять в свою повседневную жизнь различные дела: небольшие прогулки, телефонные звонки или записи на какое-либо занятие. Пенсионерам, ищущим себе занятие, Райбах посоветовал заняться волонтерством, изучением иностранных языков или игрой на музыкальных инструментах, устроиться на работу на неполный рабочий день или выращивать овощи и фрукты в саду.

Ранее людей от 30 до 60 лет призвали сделать три вещи для профилактики деменции. Им посоветовали сбалансированно питаться, соблюдать режим и вести активный образ жизни.

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