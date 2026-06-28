Британский пилот «Формулы-1» Расселл выиграл Гран-при Австрии

Британский пилот «Формулы-1» Джордж Расселл выиграл Гран-при Австрии

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл Гран-при Австрии «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Второе место в гонке занял гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Третьим к финишу пришел партнер Рассела по «Мерседесу», лидер общего зачета сезона итальянец Кими Антонелли.

Благодаря победе Расселл набрал 131 очко и вышел на второе место в общем зачете сезона. Он отстает от Антонелли на 40 баллов. Тройку лучших замыкает британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, у него 125 очков. В Кубке конструкторов на первой позиции идет «Мерседес» (302 очка), далее располагаются «Феррари» (204) и «Макларен» (159).

19-летний Антонелли в начале текущего сезона выиграл свой первый Гран-при. Победа досталась ему по итогам гонки в Китае.