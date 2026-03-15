Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:59, 15 марта 2026

Итальянский пилот впервые в карьере выиграл на Гран-при «Формулы-1»

Антонелли выиграл на Гран-при Китая «Формулы-1»
Владислав Уткин
Андреа Кими Антонелли. Фото: Vincent Thian / AP

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли впервые в карьере выиграл на Гран-при «Формулы-1». Это произошло по итогам гонки в Китае, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вторым к финишу пришел партнер Антонелли по команде, британец Джордж Расселл. Третьим стал гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

По ходу гонки с дистанции сошли Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен. Также на старт не вышли Ландо Норрис, Оскар Пиастри, Габриэл Бортолето и Алекс Албон.

Таким образом, Расселл остался на первом месте после двух Гран-при, у него 51 очко. Лидером в командном зачете является «Мерседес», его пилоты набрали 98 очков.

Следующий Гран-при «Формулы-1» пройдет с 27 по 29 марта на трассе «Сузука» в Японии. Ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация отменила этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за текущего конфликта на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о самом крупном налете дронов ВСУ на Москву с начала года

    Итальянский пилот впервые в карьере выиграл на Гран-при «Формулы-1»

    Появилась информация о состоянии здоровья нового верховного лидера Ирана

    Зеленский заявил о рисках для Украины из-за войны на Ближнем Востоке

    Эндокринолог назвала самые полезные блюда для завтрака

    Россиянка описала немцев в сауне Турции фразой «в чем мать родила расползаются по полкам»

    Названа неожиданная версия гибели лидера Ирана

    В Петербурге машина задавила пятилетнего мальчика на парковке жилого дома

    Токаев рассказал о следующих выборах в Казахстане

    Назван неожиданный бенефициар закрытия Ормузского пролива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok