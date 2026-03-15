Итальянский пилот впервые в карьере выиграл на Гран-при «Формулы-1»

Антонелли выиграл на Гран-при Китая «Формулы-1»

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли впервые в карьере выиграл на Гран-при «Формулы-1». Это произошло по итогам гонки в Китае, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вторым к финишу пришел партнер Антонелли по команде, британец Джордж Расселл. Третьим стал гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон.

По ходу гонки с дистанции сошли Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен. Также на старт не вышли Ландо Норрис, Оскар Пиастри, Габриэл Бортолето и Алекс Албон.

Таким образом, Расселл остался на первом месте после двух Гран-при, у него 51 очко. Лидером в командном зачете является «Мерседес», его пилоты набрали 98 очков.

Следующий Гран-при «Формулы-1» пройдет с 27 по 29 марта на трассе «Сузука» в Японии. Ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация отменила этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за текущего конфликта на Ближнем Востоке.