Спорт
01:45, 15 марта 2026

Формула-1 отменила этапы на Ближнем Востоке

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jakub Porzycki / Reuters

Формула-1 отменила этапы в Саудовской Аравии и Бахрейне из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится на сайте организации.

«После тщательной оценки ситуации из-за продолжающихся событий на Ближнем Востоке Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии не состоятся в апреле. Хотя рассматривались различные альтернативные варианты, в итоге было принято решение не проводить никаких замен в календаре на апрель», — говорится в заявлении.

Отмечается, что этапы Формулы-2, Формулы-3 и F1 Academy также не состоятся в запланированные сроки.

Ранее сообщалось о переносе из Катара матча между Испанией и Аргентиной, чемпионами Европы и Америки по футболу. Причиной такого решения стали боевые действия на Ближнем Востоке.

