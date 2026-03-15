Формула-1 отменила этапы на Ближнем Востоке

Этапы Формулы-1 в Саудовской Аравии и Бахрейне отменены

Формула-1 отменила этапы в Саудовской Аравии и Бахрейне из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится на сайте организации.

«После тщательной оценки ситуации из-за продолжающихся событий на Ближнем Востоке Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии не состоятся в апреле. Хотя рассматривались различные альтернативные варианты, в итоге было принято решение не проводить никаких замен в календаре на апрель», — говорится в заявлении.

Отмечается, что этапы Формулы-2, Формулы-3 и F1 Academy также не состоятся в запланированные сроки.

Ранее сообщалось о переносе из Катара матча между Испанией и Аргентиной, чемпионами Европы и Америки по футболу. Причиной такого решения стали боевые действия на Ближнем Востоке.