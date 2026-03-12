Матч между чемпионами Европы и Америки по футболу пройдет в Испании вместо Катара

Матч между Испанией и Аргентиной, чемпионами Европы и Америки по футболу, пройдет в Испании вместо Катара. Об этом сообщает СОРЕ.

Финалиссима-2026, как еще называют игру между лучшими командами двух континентов, состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Матч должен был пройти 27 марта в Катаре, но его перенесли из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Изначально аргентинская сборная была против проведения поединка в Испании, но многие крупные стадионы не смогли бы принять команды из-за уже запланированных матчей сборных. Отмечается, что делегация из Аргентины в среду, 11 марта, посетила стадион, где пройдет игра с испанцами.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.