Медведев высказался о подлинном суверенитете

Медведев: Только граждане России могут определять ее будущее

Только граждане России могут определять, каким станет ее будущее. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе съезда партии «Единая Россия», трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте».

«Каким станет будущее нашей страны, определяют только граждане России. Это, собственно, и есть подлинный суверенитет. За него выступает наш президент, и за него сегодня сражаются наши бойцы», — сказал политик.

По его словам, поддержка президентом России Владимиром Путиным инициатив, родившихся напрямую из запроса граждан, говорит о том, что «Единая Россия» обеспечивает связь между жителями страны и государством. В пример он привел идею сохранить на прежнем уровне порог выручки для малого и среднего бизнеса при применении упрощенной системы налогообложения.

В ходе своего выступления зампред Совбеза также назвал победу в специальной военной операции условием безопасности России.

Кроме того, Медведев заявил, что попытки стран Запада навязать россиянам чуждые им ценности являются частью гибридной войны. При этом он выразил уверенность, что граждане страны понимают, как важно противостоять этому.