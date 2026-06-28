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16:54, 28 июня 2026Россия

Медведев назвал условие безопасности России

Медведев: Без победы в СВО безопасности России не будет
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Без победы в специальной военной операции (СВО) никакой безопасности России не будет. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе съезда партии «Единая Россия», трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, только победой в СВО Россия может ответить на вызовы. «Без этого никакой безопасности не будет. Мы с вами это уже прекрасно понимаем», — сказал политик.

При этом зампред Совбеза подчеркнул, что будущее России объединяют ее граждане. Медведев считает, что это и есть подлинный суверенитет.

Ранее Медведев призвал развивать в России отрасли, которые обеспечивают обороноспособность и безопасность государства. Говоря об условиях, в которых это нужно осуществить, он отметил, что «никогда в современной мировой истории ни одна страна не подвергалась такому объему незаконных ограничений».

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