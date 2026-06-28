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17:43, 28 июня 2026Спорт

Футболист сборной России рассказал об отдыхе с Овечкиным

Футболист сборной России Константин Тюкавин рассказал об отдыхе с Александром Овечкиным
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Футболист сборной России Константин Тюкавин рассказал об отдыхе с хоккеистом Александром Овечкиным. Его слова приводит РИА Новости.

«Классный отпуск, в четыре начинался волейбол — до шести-полседьмого постоянно рубились. Саша в волейболе очень хорошо ставит блок — его вообще не пробить. Потом шли на ужин, встречались после него, футбол смотрели и общались», — заявил Тюкавин.

24-летний Тюкавин выступает за московское «Динамо». В прошедшем сезоне он провел 31 матч, в котором забил 13 голов и сделал шесть результативных передач. Также в активе нападающего девять матчей и два гола в составе сборной России.

Ранее генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик раскрыл ситуацию с контрактом Овечкина, действие которого заканчивается 30 июня 2026 года. «Из бесед с Алексом перед его отпуском стало ясно, на какие условия контракта он рассчитывает», — заявил Патрик. Он отметил, что уже есть ориентир по срокам. В ближайшее время планируется провести обсуждение, после которого станет понятнее, на каком этапе находятся переговоры и как сам Овечкин оценивает ситуацию.

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь на 15 апреля 40-летний нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом. Форвард пока не принял решения по поводу продолжения карьеры в Северной Америке.

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