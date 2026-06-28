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12:42, 28 июня 2026Спорт

В «Вашингтоне» раскрыли ситуацию с контрактом Овечкина

Генменеджер «Вашингтона» Патрик заявил, что клуб обсудит контракт с Овечкиным
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Turchiaro / Imagn Images / Reuters

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Крис Патрик раскрыл ситуацию с контрактом российского нападающего Александра Овечкина. Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

«Из бесед с Алексом перед его отпуском стало ясно, на какие условия контракта он рассчитывает», — заявил Патрик. Он отметил, что уже есть ориентир по срокам. В ближайшее время планируется провести обсуждение, после которого станет понятнее, на каком этапе находятся переговоры и как сам Овечкин оценивает ситуацию.

Ранее Овечкин заявил, что хотел бы сыграть еще два сезона за «Вашингтон». В ночь на 15 апреля 40-летний нападающий провел последнюю игру по действующему контракту с клубом. Форвард пока не принял решения по поводу продолжения карьеры в Северной Америке.

К текущему моменту Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он отстает от абсолютного рекорда Уэйна Гретцки на десять голов.

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