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Европарламент решил наказать экс-канцлера ФРГ за работу в российской компании

Европарламент введет санкции против экс-канцлера ФРГ Шредера за работу в России

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Европейский парламент решил ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и бывшей главы МИД Австрии Карин Кнайсль, если те не откажутся от постов в российских компаниях. Об этом сообщает издание Welt.

В проекте соответствующей резолюции Европарламента указывается, что оба бывших политика работают в российской корпорации «Роснефть». При этом Welt напоминает, резолюции Европарламента ни к чему не обязывают исполнительные органы ЕС. В настоящем документе, к примеру, содержится лишь призыв к Совету ЕС наложить на политиков санкции в случае, если они решат сохранить свои посты.

Николай Чигасов
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