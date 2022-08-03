Шредер призвал запустить «Северный поток-2»

Stern: экс-канцлер ФРГ Шредер призвал Берлин скорее разрешить запуск «Северного потока-2»

Разрешение к эксплуатации и скорейший запуск нового газопровода «Северный поток-2» (СП-2) смог бы решить острую проблему нехватки топлива. Об этом заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью журналу Stern.

«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2". Он уже закончен. Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств», — призвал Шредер официальный Берлин.

По его мнению, если Берлин примет решение разрешить и запустить газопровод СП-2, то эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на рядовых европейцев. «Многим людям, которым уже приходится считать каждый цент, будет еще тяжелее. И тогда в Германии спросят: почему мы вообще обходимся без газа из газопровода? Почему?» — резюмировал политик.