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Шредер призвал запустить «Северный поток-2»

Stern: экс-канцлер ФРГ Шредер призвал Берлин скорее разрешить запуск «Северного потока-2»

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Разрешение к эксплуатации и скорейший запуск нового газопровода «Северный поток-2» (СП-2) смог бы решить острую проблему нехватки топлива. Об этом заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью журналу Stern.

«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2". Он уже закончен. Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств», — призвал Шредер официальный Берлин.

По его мнению, если Берлин примет решение разрешить и запустить газопровод СП-2, то эта мера позволит снизить финансовую нагрузку на рядовых европейцев. «Многим людям, которым уже приходится считать каждый цент, будет еще тяжелее. И тогда в Германии спросят: почему мы вообще обходимся без газа из газопровода? Почему?» — резюмировал политик.

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Виктория Кондратьева
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