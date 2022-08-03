В Германии назвали единственный способ избежать энергетической катастрофы

Лидер партии АдГ Хрупалла призвал Германию покончить с бессмысленной санкционной политикой

Лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла назвал единственный способ избежать энергетической катастрофы. Об этом сообщает издание Freie Welt.

«Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск "Северного потока-2" не должен быть табу», — сказал он.

Хрупалла раскритиковал план правительства по распределению газа, который должен вступить в силу 1 октября. Он отметил, что на потребителей нельзя перекладывать дополнительные расходы газовых концернов, которые вынуждены закупать дорогие альтернативы российскому газу.

Ранее члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун предрекли протесты из-за санкций против России. По их словам, антироссийские санкции в итоге ударят по слабозащищенным слоям населения Германии и вызовут социальный протест. «Полный нефтяной бойкот России с одновременной угрозой дефицита газа <…> — это кошмарный сценарий, к которому мы движемся», — отмечается в статье.