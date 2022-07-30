Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии предрекли протесты из-за санкций против России

Немецкие политики Кинг и Браун предрекли социальные протесты из-за санкций против России

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун предрекли протесты из-за санкций против России. Об этом они написали в своей статье для Der Freitag.

По их словам, антироссийские санкции в итоге ударят по слабозащищенным слоям населения Германии и вызовут социальный протест. «Полный нефтяной бойкот России с одновременной угрозой дефицита газа <…> — это кошмарный сценарий, к которому мы движемся», — отмечается в статье.

Политики считают, что Западом была допущена ошибка. Они отметили, что Европа с США ввели ограничения на экономическое сотрудничество с «крупнейшей в мире страной, где сосредоточено все сырье, необходимое остальному миру для экономического развития».

Кинг и Браун уверены, что от контрпродуктивных действий западных стран пострадают граждане с низкими и средними доходами, включая также и высококвалифицированных сотрудников, так как существует риск приостановки работы целых отраслей промышленности.

«В недавнем опросе 44 процента респондентов заявили, что хотели бы присоединиться к демонстрациям против роста цен на энергоносители и стоимости жизни», — отметили политики.

Ранее эксперт в области энергетики, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин заявил, что цены на газ продолжают расти на фоне опасений европейцев, что поставки российского газа не вернутся к прежним объемам. Он добавил, что стоимость топлива может обновить рекордные отметки, однако это событие будет носить кратковременный характер.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден снова получил положительный тест на COVID-19
В Госдуме призвали привлечь к ответственности ненавидящую русских норвежку
Диетолог назвал полезные свойства облепихи
Российский игрок НХЛ заявил о требованиях WADA признаться в употреблении допинга
После столкновения катера и баржи на Каме возбудили уголовное дело
В сети вспомнили тариф на телефонные звонки в годы СССР
В Германии предрекли протесты из-за санкций против России
В московском ресторане произошел пожар
МИД Латвии призвал запретить выдачу виз россиянам
Названы причины увеличения цен на ряд продуктов к осени
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.