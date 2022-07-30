В Германии предрекли протесты из-за санкций против России

Немецкие политики Кинг и Браун предрекли социальные протесты из-за санкций против России

Члены левой немецкой партии Die Linke Александр Кинг и Константин Браун предрекли протесты из-за санкций против России. Об этом они написали в своей статье для Der Freitag.

По их словам, антироссийские санкции в итоге ударят по слабозащищенным слоям населения Германии и вызовут социальный протест. «Полный нефтяной бойкот России с одновременной угрозой дефицита газа <…> — это кошмарный сценарий, к которому мы движемся», — отмечается в статье.

Политики считают, что Западом была допущена ошибка. Они отметили, что Европа с США ввели ограничения на экономическое сотрудничество с «крупнейшей в мире страной, где сосредоточено все сырье, необходимое остальному миру для экономического развития».

Кинг и Браун уверены, что от контрпродуктивных действий западных стран пострадают граждане с низкими и средними доходами, включая также и высококвалифицированных сотрудников, так как существует риск приостановки работы целых отраслей промышленности.

«В недавнем опросе 44 процента респондентов заявили, что хотели бы присоединиться к демонстрациям против роста цен на энергоносители и стоимости жизни», — отметили политики.

Ранее эксперт в области энергетики, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин заявил, что цены на газ продолжают расти на фоне опасений европейцев, что поставки российского газа не вернутся к прежним объемам. Он добавил, что стоимость топлива может обновить рекордные отметки, однако это событие будет носить кратковременный характер.