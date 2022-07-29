Ценам на газ в Европе предрекли рекордный рост

Аналитик Скрябин предрек ценам на газ рост до рекордной отметки

Цены на газ продолжают расти на фоне опасений европейцев, что поставки российского газа не вернутся к прежним объемам, заявил эксперт в области энергетики, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что стоимость топлива может обновить рекордные отметки, однако это событие будет носить кратковременный характер.

Цены на газ в Европе на торгах продолжают расти, удерживаясь выше 2100 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре открыли сессию на отметке 2126,2 доллара за тысячу кубометров, что на 1,9 процента выше цены днем ранее — 2086,5 долларов за тысячу кубометров. К 09:32 по Москве котировки снизились до 2109,1 доллара за тысячу кубометров.

Причины роста цен на газ

«Тренд в ценах на газ остается восходящим в силу нескольких причин. Но в данный момент ключевым триггером являются опасения европейских потребителей относительно возвращения поставок российского газа в прежних объемах», — высказался Скрябин.

Цены показали рост после появления новостей о сокращении прокачки по «Северному потоку» из-за ремонта турбин, добавил эксперт.

В ЕС нет стопроцентной уверенности в том, что не найдутся другие технические причины для снижения поставок. Цены на газ очень чувствительны к этому компоненту, отсюда и рост стоимости Дмитрий Скрябин эксперт в области энергетики

Дальнейший рост цен

Специалист спрогнозировал дальнейший рост цен на газ на бирже. «Существует вероятность, что цены на газ обновят свои рекордные отметки, но взлет котировок будет носить кратковременный характер», — предрек он.

Скрябин связал это с тем, что физическое потребление газа в Европе снижается. Эта динамика продолжится, если цены на газ будут оставаться на высоком уровне.

Снижение поставок из-за ремонта турбины

27 июля компания «Газпром» снизила поставки по трубопроводу «Северный поток». Причиной сокращения поставок стала остановка еще одного газоперекачивающего агрегата (ГПА) Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая».

Прежде власти Канады отказывались возвращать турбину в Россию после планового ремонта из-за наложенных на Москву санкций, утверждая, что ГПА является продукцией двойного назначения. После вмешательства Германии Оттава разрешила вывезти агрегат, страны решили предоставить «Газпрому» специальную лицензию на экспорт оборудования до 2024 года. Также Канада согласилась упростить будущий ремонт ГПА «Северного потока». «Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть упрощены — канадское правительство уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть перевезены из Канады в Германию», — говорится в сообщении Siemens Energy.

«Газпром», хоть и получил от Siemens документы, связанные с оборудованием для «Северного потока», счел бумаги недостаточно ясными. Российская компания утверждает, что у нее по-прежнему есть вопросы и по поводу санкций Евросоюза и Великобритании: эти вопросы должны быть сняты для того, чтобы двигатель был поставлен в Россию, а другие агрегаты для КС «Портовая» можно было ремонтировать. «В этих обстоятельствах "Газпром" в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов», — уточнили в компании.

После заявления «Газпрома» о сокращении транзита газ на европейской бирже подорожал почти до 2240 долларов за тысячу кубометров.