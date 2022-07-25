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«Газпром» заявил о недостаточной ясности документов от Siemens

«Газпром» заявил, что документы от Siemens вызывают дополнительные вопросы

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

«Газпром» получил от компании Siemens документы, связанные с оборудованием для «Северного потока», однако считает их недостаточно ясными, следует из заявления компании в Telegram.

«"Газпром" изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы», — говорится в публикации.

Российский гигант утверждает, что у него по-прежнему есть вопросы и по поводу санкций Евросоюза и Великобритании: эти вопросы должны быть сняты для того, чтобы двигатель был поставлен в Россию, а другие агрегаты для КС «Портовая» можно было ремонтировать.

«В этих обстоятельствах "Газпром" в очередной раз запросил компанию Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов», — уточнили в компании.

О том, что документация была направлена «Газпрому», 24 июля сообщил «Коммерсантъ». Лицензия позволяет ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года.

Проблемы с возвратом турбины, о которых стало известно в июне, послужили основанием для сокращения объемов прокачки газа в Европу. В Кремле утверждают, что после его установки поставки продолжатся в «технологически возможном» объеме.

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Платон Щукин
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