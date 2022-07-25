Siemens Energy направила «Газпрому» лицензию на турбину

«Ъ»: Siemens Energy направила «Газпрому» экспортную лицензию на турбину до конца 2024 года

Немецкая Siemens Energy, которая производит газовые турбины, направила «Газпрому» выданную Канадой экспортную лицензию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Лицензия позволяет ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года. По данным издания, теперь турбину, которая находится в ФРГ, можно будет отправить в Россию в середине недели, но при условии, что «Газпром» пришлет необходимые для прохождения таможенного контроля документы: требуется изменение базиса поставки (в настоящее время это Монреаль) на точку в России.

Согласно действующему соглашению с Siemens Energy по ремонту турбин, «Газпром» должен был самостоятельно забрать отремонтированную турбину в Канаде, однако из-за санкций, введенных этой страной против «Газпрома», это стало невозможно. В результате Siemens взяла на себя доставку турбины в Россию. При этом отгрузочная документация не изменилась.

Проблемы с прокачкой газа в Европу

В середине июня «Газпром» заявил о технических проблемах с трубопроводом «Северный поток». В компании сказали, что газоперекачивающие агрегаты бренда Siemens находятся в ремонте в Канаде и не могут быть возвращены в Россию из-за санкций. На этом фоне суточная производительность трубопровода с 16 июня упала на 40 процентов.

Поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки (при плановом объеме 167 миллионов кубометров в сутки) «Газпром»

Позже исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер заявил, что снижение поставок российского газа в ФРГ произошло по политическим причинам, а не из-за невозвращения турбины для газопровода «Северный поток» с ремонта, как утверждают российские власти.

Очень удобно втягивать в конфликт компанию, которая известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа Джо Кезер Исполнительный директор Siemens Energy

Позже Siemens Energy открестилась от скандала вокруг турбины для компрессорной станции «Газпрома» «Портовая», обслуживающей газопровод «Северный поток»

Путь турбины для «Северного потока» в Россию

Турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в ФРГ. Как сообщает Reuters, сроки доставки в Россию пока не ясны. В качестве причины задержки называется отсутствие разрешения от российской стороны.

Отмечается, что доставка оборудования «Газпрому» может занять дни или даже недели. По данным издания, Россия до сих пор не предоставила документы, которые необходимы для ввоза турбины в страну. Также, Германии до сих пор неизвестно, куда нужно доставить турбину и через какой таможенный пост.

Иногда создается впечатление, что Россия больше не хочет забирать ее [турбину] обратно. Это означает, что наличие технических проблем является лишь предлогом и на самом деле здесь имеет место политическая подоплека, что противоречит статусу России как гаранта энергетической безопасности Европы Роберт Хабек Министр экономики Германии

Из Канады, где турбина находилась на ремонте, ее отправили 17 июля. Тогда ожидалось, что она прибудет в Россию ориентировочно 24 июля, еще три-четыре дня займут пусконаладочные работы.

Прогнозы

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков предположил, что после ремонта турбин «Газпром» восстановит прокачку до 67-65 миллионов кубометров и не пойдет на уменьшение пропускной способности.

Для него ведь это тоже возможность дать Западу позитивный сигнал. Так, компания говорит, что, как только санкции отменяются, ситуация налаживается. Вместе с тем, предполагаю, что российская сторона будет требовать гарантий долгосрочных контрактов, потому что, даже если сейчас Канада согласится чинить наше оборудование, нет уверенности, что она продолжит следовать данному соглашению, так что мы все равно остаемся в зоне риска Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

По его мнению, самым выгодным вариантом для «Газпрома» была бы просто замена «Северного потока» на «Северный поток-2». При этом он допускает риск полной остановки «Северного потока» с одновременным незапуском «Северного потока-2». Он считает, что это будет чревато болезненными последствиями не только для Москвы, но и для Берлина.

Сложно, конечно, сказать, насколько реалистичен такой сценарий, но риски есть. Если Канада и Германия решат, что все действия «Газпрома» сводятся к политической игре и нет смысла чинить турбины, то велика вероятность остановки «Северного потока» уже к отопительному сезону. Но даже если пропускная способность останется прежней и не увеличится, немцы все равно не успеют подготовиться к холодному времени года Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит, в свою очередь, заявил, что главный газопровод из России в Германию «Северный поток» может начать работу на полную мощность в августе 2022 года — тогда объемы поставок газа в Европу будут восстановлены.