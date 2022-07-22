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Экономика

Siemens дистанцировалась от скандала с турбиной для «Газпрома»

Siemens Energy заявила, что не может повлиять на срок возврата турбины «Газпрома» в Россию

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Немецкая Siemens Energy, производящая газовые турбины, открестилась от скандала вокруг турбины для компрессорной станции «Газпрома» «Портовая», обслуживающей газопровод «Северный поток», пишет РБК со ссылкой на представителя компании.

«Время, необходимое для этого, не находится исключительно в нашей компетенции», — отметил представитель Siemens Energy.

Ранее 22 июля «Газпром» заявил, что по-прежнему не получил от Siemens документов, подтверждающих вывод турбины из-под международных санкций в соответствии с договоренностью между Германией и Канадой, где агрегат проходил ремонт.

Отказ властей Канады возвращать турбину в Россию после ремонта стал причиной резкого сокращения объема поставок по «Северному потоку» в Европу. Впоследствии Берлин договорился с Оттавой о возврате оборудования в Россию.

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Платон Щукин
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