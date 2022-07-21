Турбина для «Северного потока» застряла на пути в Россию

Reuters заявил, что турбина для «Северного потока» застряла в Германии из-за России

Турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, сроки доставки в Россию пока не ясны, пишет Reuters со ссылкой на источники. В качестве причины задержки называют отсутствие разрешения от России.

Доставка оборудования «Газрому» может занять дни или даже недели, заявили собеседники издания. По их словам, Москва до сих пор не предоставила документы, необходимые для ввоза турбины в Россию. Кроме того, Германии до сих пор неизвестно, куда нужно доставить турбину и через какой таможенный пост.

Reuters также процитировало недавние слова министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что источником проблем с доставкой теперь является Россия. «Иногда создается впечатление, что Россия больше не хочет забирать ее [турбину — прим. "Ленты.ру"] обратно. Это означает, что наличие технических проблем является лишь предлогом и на самом деле здесь имеет место политическая подоплека, что противоречит статусу России как гаранта энергетической безопасности Европы», — сказал он.

Вместе с тем Хабек напомнил, что правительство Германии находится в тесном контакте с компанией Siemens Energy, которая ремонтировала турбину, и намерена сообщить о прибытии оборудования в Россию и его передаче «Газпрому». Ранее министр заявлял, что турбина прибыла в Германию в начале недели.