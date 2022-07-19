Названы условия полной остановки «Северного потока» к отопительному сезону

Аналитик ФНЭБ Юшков назвал возможной полную остановку работы «Северного потока»

Работа газопровода «Северный поток» может быть полностью остановлена, если Канада откажется забирать на обслуживание и ремонт российские турбины. В таком случае прокачка газа может прекратиться уже к началу отопительного сезона. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

По меньшей мере одна крупная энергетическая компания Европы получила от «Газпрома» письмо с объявлением о невозможности выполнить обязательства по поставкам топлива из-за форс-мажора. Об этом, ознакомившись с текстом документа, сообщает Reuters. Письмо датировано 14 июля. Источник агентства утверждает, что речь идет о компании из Германии и касается поставок по газопроводу «Северный поток». При этом отмечается, что неисполнение обязательств объявлено с 14 июня, когда российский монополист начал резко сокращать прокачку.

Решение Канады

«На данный момент на "Северном потоке" ведутся технические работы, происходит линейное обслуживание газопровода, как и в любой другой год, — сказал Юшков. — Интрига же состоит в том, что неясно, в каком режиме "Северный поток" выйдет из этого ремонта и в каких объемах будет прокачивать газ».

Аналитик напомнил, что Канада забрала российскую турбину на ремонт еще несколько месяцев назад, но затем сообщила, что не может вернуть оборудование ввиду санкционного режима. Только неделю назад Германии удалось договориться об обслуживании и возврате турбины.

«В итоге Канада выдала генеральную лицензию на пять лет с возможностью починить пять турбин. Первая будет доставлена в Ленинградскую область в ближайшее время», — рассказал аналитик.

На данный момент ремонта требует еще около трех турбин, но Канада не торопится их забирать. Видимо, уже Германия хочет посмотреть, увеличит ли "Газпром" прокачку после возвращения уже готового оборудования Игорь Юшков аналитик

Юшков объяснил, что, если объемы прокачки останутся прежними или даже сократятся, на Западе сделают вывод о том, что причина неисполнения обязательств заключалась в политическом решении России.

«Так что все будет зависеть от колебаний пропускных способностей "Северного потока". Если после подключения новой турбины объемы прокачки вырастут, то Канада починит и другое оборудование, и уже к началу отопительного сезона удастся восстановить прежние объемы поставок», — допустил аналитик.

Вероятные сценарии

Юшков считает, что после ремонта «Газпром» восстановит прокачку до 67-65 миллионов кубометров и не пойдет на уменьшение пропускной способности.

«Для него ведь это тоже возможность дать Западу позитивный сигнал, — отметил аналитик. — Так, компания говорит, что, как только санкции отменяются, ситуация налаживается. Вместе с тем, предполагаю, что российская сторона будет требовать гарантий долгосрочных контрактов, потому что, даже если сейчас Канада согласится чинить наше оборудование, нет уверенности, что она продолжит следовать данному соглашению, так что мы все равно остаемся в зоне риска».

Но, конечно, самым выгодным вариантом для «Газпрома» была бы просто замена «Северного потока» на «Северный поток-2». Он абсолютно новый, все турбины там российские, нет никакой зависимости от третьих лиц. Для нас это было бы просто более надежно Игорь Юшков аналитик

Вместе с тем аналитик не исключает риска полной остановки «Северного потока» с одновременным незапуском «Северного потока-2». По его словам, это будет чревато болезненными последствиями не только для России, но и для Германии.

«Сложно, конечно, сказать, насколько реалистичен такой сценарий, но риски есть. Если Канада и Германия решат, что все действия "Газпрома" сводятся к политической игре и нет смысла чинить турбины, то велика вероятность остановки "Северного потока" уже к отопительному сезону. Но даже если пропускная способность останется прежней и не увеличится, немцы все равно не успеют подготовиться к холодному времени года», — заключил Юшков.

Ранее исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер категорически отверг возможность снижения прокачки со 167 до 67 миллионов кубометров в сутки из-за одной турбины.