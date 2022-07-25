В Кремле пообещали поставки газа в Европу в технологически возможном объеме

Песков заявил об установке турбины для «Северного потока» после завершения формальностей

После установки задерживавшегося в Канаде оборудования поставки газа по «Северному потоку» в Европу пойдут в том объеме, в котором это технологически возможно, пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Заявления представителя Кремля приводит ТАСС.

Он пояснил, что после того, как возвращаемая сейчас турбина будет передана «Газпрому», ее установят, однако «есть еще неполадки с другими агрегатами». «Но, естественно, турбина будет установлена после завершения всех формальностей и так далее — технологического процесса. И пойдет прокачка в том объеме, который возможен технологически», — сказал он.

В середине июня «Газпром» заявил, что вынужден снизить объемы прокачки в силу того, что не получил из ремонта турбину Siemens, которая не возвращалась из ремонта в Канаде из-за санкций. В июле СМИ узнали, что оборудование уже направлено в Германию, однако российский гигант настаивал, что документации, позволяющей его обслуживать, не получил.

24 июля «Коммерсантъ» узнал, что Siemens Energy направила «Газпрому» экспортную лицензию на турбину. Она позволяет позволяет ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до 2024 года.