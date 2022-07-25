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Канада согласилась упростить ремонт турбин для «Газпрома»

Власти Канады согласились на проведение ремонта турбин «Газпрома» в Германии

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Власти Канады согласились упростить будущий ремонт турбин, необходимых для работы компрессорной станции «Газпрома» «Портовая» и прокачки газа по трубопроводу «Северный поток», сообщает Reuters со ссылкой на релиз производителя турбин Siemens Energy.

«Любые будущие работы по техническому обслуживанию могут быть упрощены — канадское правительство уже согласилось с тем, что турбины, которые обслуживаются Siemens Energy в Монреале, могут быть перевезены из Канады в Германию», — говорится в сообщении немецкой компании.

Также там отмечается, что транспортировка агрегата в Россию может начаться немедленно. Все необходимые документы для этого предоставлены компании. При этом Siemens Energy заявляет, что не видит связи между турбиной и новым сокращением объема поставок по «Северному потоку», о котором было объявлено 25 июля.

«Газпром» ранее анонсировал новое сокращение объемов поставок газа в Германию — до 33 миллионов кубометров в сутки вместо прежних 67 миллионов и обычных 167 миллионов кубометров. Такой шаг компания объяснила необходимостью остановить эксплуатацию еще одной турбины для ремонта.

Прежде власти Канады отказывались возвращать турбину в Россию после планового ремонта из-за наложенных на Москву санкций, из-за чего были сокращены объемы прокачки по «Северному потоку».

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Платон Щукин
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