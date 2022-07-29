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Названы последствия отказа Евросоюза от российского газа

Эксперт Гривач предрек Европе ухудшение безопасности из-за отказа от российского газа

Фото: Christian Charisius / Reuters

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал последствия отказа Евросоюза от российского газа. Это решение принесет колоссальные убытки экономике, социальной сфере и безопасности, считает собеседник «Ленты.ру».

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью RTVE предрек, что страны Евросоюза в будущем откажутся от покупки газа у России.

«Мы решили, что избавимся от слишком большой энергетической зависимости, которую построили от России. Сначала уголь, потом нефть, а по газу более длительные сроки, потому что мы должны адаптироваться, мы не можем перейти с 40 процентов до 0 процентов в одночасье. И Россия знает, что мы перестанем покупать у нее газ. Россия хочет продавать свой газ, но не обязательно продавать его нам», — заявил он.

По словам Борреля, странам ЕС необходимо добровольно начать экономить энергоресурсы, иначе их придется заставить это делать на обязательной основе. Он пояснил, что в начале российской спецоперации на Украине импорт российского газа составлял около 40 процентов от общеевропейского, а на сегодняшний день он приближается к 20 процентам.

Колоссальный ущерб

Гривач заявил, что Европа может перестать покупать газ из России в любой момент. «Но, как мы видим, даже первые шаги в этом направлении приносят колоссальный ущерб экономике, социальной сфере и энергетической безопасности ЕС», — резюмировал он.

Более того, дальнейшее движение в сторону эскалации и разрушения торговых связей будет создавать предпосылки для ухудшения ситуации в сфере обычной безопасности в Европе

Алексей Гривачзамглавы Фонда национальной энергетической безопасности

Альтернативные источники

Ситуация с каждым видом энергоносителей уникальна, считает Гривач. «Например, увеличивая закупки ближневосточной нефти на замену российской, ЕС одновременно открывает для России рынок азиатских стран, покупавших нефть в Персидском заливе. Более того, в этом размене Европа вынуждена платить премию, а азиатские импортеры получают дисконты», — объяснил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности.

Таких объемов газа, которые поставляет Россия, никто из поставщиков не в состоянии поставить на рынок в ближайшие несколько лет, отметил специалист. «В наличии у ЕС имеется только экстремальный сценарий с сокращением спроса на газ. Ну, кроме самого простого и благоприятного варианта — договориться с основным поставщиком», — резюмировал Гривач.

Ранее стало известно, что Великобритания переплатила за электроэнергию 5000 процентов во время рекордной жары, импортируя ее из Бельгии из-за отсутствия российского газа.

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Виктория Немис
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