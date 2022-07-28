Британия переплатила за энергию 5000 процентов из-за отсутствия газа из России

The Spectator: Британия переплатила за электроэнергию 5000% из-за отсутствия газа из РФ

Великобритания переплатила за электроэнергию 5000 процентов во время рекордной жары, импортируя ее из Бельгии из-за отсутствия российского газа. Об этом сообщило издание The Spectator.

В статье отмечается, что сокращение поставок топлива из России также существенно ударило по немецкой экономике, а зимой европейским государствам потребление придется сократить на 15 процентов, чтобы «спасти» немецкую промышленность.

В материале говорится, что выход Британии из состава Европейского союза (Brexit) позволил Лондону избежать столь масштабного топливного кризиса, с которым столкнулась ФРГ, однако жители страны все равно платят за энергию втридорога.

«На пике июльской жары нам пришлось переплачивать целых 5000 процентов за импорт бельгийской энергии, чтобы избежать отключений в Лондоне», — резюмировали авторы статьи.

Ранее энергетический аналитик из датской компании Green Power Кристиан Руне Поульсен заявил об обострении газовой войны. По словам специалиста, цена на газ в Европе и так была слишком высокой, но за короткое время произошел очередной скачок, который приближает стоимость энергоресурсов к рекордным отметкам за всю историю.

