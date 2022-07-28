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В Дании заявили об обострении газовой войны

TV2: датский энергетик Поульсен заявил об обострении газовой войны

Фото: Patrick Pleul/ Globallookpress.com

Энергетический аналитик из датской компании Green Power Кристиан Руне Поульсен заявил об обострении газовой войны. Об этом сообщает TV2.

По его специалиста, цена на газ и так была слишком высокой, но за короткое время произошел очередной скачок, который приближает стоимость энергоресурсов к рекордным отметкам за всю историю.

«Это говорит о том, что газовая война снова обостряется. Разница в том, что на сей раз рынок конкретно реагирует на то, что в трубы поступает меньше газа. Прежние скачки диктовались скорее опасениями», — объяснил Поульсен.

По его словам, точную причину столь резких скачков цен за короткий промежуток всегда можно определить. В первый раз, по его словам, это произошло до начала спецоперации России на Украине, второй раз – непосредственно после ее начала, третий взлет стоимости случился после заявления «Газпрома» о сокращении поставок.

Ранее стало известно, что с 27 июля компания «Газпром» снизит поставки по трубопроводу «Северный поток». Причиной сокращения поставок стала остановка еще одного газоперекачивающего агрегата Siemens на компрессорной станции «Портовая». О намерении отключить турбину для регламентного ремонта энергетический гигант сообщал еще 25 июля.

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Марина Совина
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