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«Газпром» снизит поставки по «Северному потоку»

«Газпром» снизит поставки по «Северному потоку» с 27 июля до 20% мощности

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Компания «Газпром» снизит поставки по трубопроводу «Северный поток» с 27 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что поставки составят до 20 процентов проектной мощности и не превысят 33 миллионов кубометров в сутки. При этом плановый объем трубопровода составляет 167 миллионов кубометров в сутки.

Еще 25 июля компания сообщила, что на компрессорной станции «Портовая» остановят эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens из-за необходимости отправить его на регламентный ремонт. Суточная производительность станции сократится 27 июля с 07:00 по московскому времени.

О возобновлении поставок газа в Европу по «Северному потоку» 20 июля сообщили источники Reuters. Приостановка была плановой, работы начались 11 июля и должны были продлиться 10 дней. По словам собеседников агентства, прокачка возобновится вовремя, но на мощности меньше максимальной (160 миллионов кубометров в день).

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Марина Совина
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