Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Шредер заявил о готовности Путина к переговорам по Украине

Stern: экс-канцлер ФРГ Шредер сообщил о готовности Путина к переговорам по Украине

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным российский глава государства проявил готовность Москвы к переговорам по Украине. Об этом он рассказал в интервью журналу Stern.

«Хорошие новости заключаются в том, что Кремль хочет найти решение путем переговоров» — заявил Шредер. Он добавил, что хоть изначальная цель поездки в Москву заключалась в обсуждении энергетической безопасности Германии, пройти мимо тематики украинского кризиса было невозможно.

Ранее бывший глава Германии заявил, что идея Киева вернуть Крым военным путем абсурдна. «Кто всерьез верит, что российский президент [Владимир Путин] может когда-либо снова отдать Крым?» — задал риторический вопрос политик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Шредер заявил о готовности Путина к переговорам по Украине
Назван самый эффективный способ хранения сбережений
Комментатор UFC осудил призывы вернуть в США баскетболистку Грайнер
Зеленский признал превосходство российской армии в Донбассе
Ситуацию с газом в Европе назвали выгодной для России
Студент напал на одногруппника с мачете из-за любовного треугольника
В Стамбуле завершился досмотр первого сухогруза с украинским зерном
Житель Подмосковья выбросил из окна компьютер и попал в автомобиль
Россияне избили подростков за смех в элитном ЖК и попали на видео
Разработан материал из наночастиц для очистки воды от антибиотиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.