Экс-канцлер Германии Шредер заявил, что Крым является частью истории России

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер назвал Крым частью истории России. Об этом политик заявил, комментируя гипотетический мирный план решения конфликта на Украине в интервью изданию Berliner Zeitung.

Шредер выделил несколько пунктов для урегулирования ситуации. По его мнению, Украина не должна пытаться стать членом НАТО. Политик подчеркнул, что Киев не сможет выполнить все условия для этого. Кроме того, он считает необходимым отмену запрета на двуязычие.

В озвученном Шредером плане также упоминается и Крым. «Как давно Крым был российским? Для России Крым — не просто регион, а часть ее истории», — заявил он.

Ранее Шредер признался в дружбе с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что не станет притворяться, что это не так, несмотря на критику. При этом политик добавил, что не изменит своего мнения относительно специальной военной операции на Украине, отметив, что собственные интересы не должны заменять собой представление интересов государства.