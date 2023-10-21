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23:06, 21 октября 2023Мир

Экс-канцлер Германии указал Бербок на ошибку в отношении к России и Путину

Экс-канцлер ФРГ Шредер: Бербок следует сдерживать эмоции в отношении к Путину
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Berliner Zeitung указал главе МИД ФРГ Анналене Бербок на ошибку в ее отношении к президенту России Владимиру Путину.

По мнению политика, министру иностранных дел следует сдерживать эмоции, когда речь идет о России и ее лидере, поскольку Берлин заинтересован в продолжении политических и экономических отношений.

«Россия остается Россией, неважно, кто и как ей управляет. Если политика сводится к эмоциям, как в случае с Бербок, то это неправильно», — подчеркнул Шредер.

Ранее экс-канцлер признался в дружбе с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что не станет притворяться, что это не так, несмотря на критику.

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      Марина Совина
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