Экс-премьер Украины Азаров не нашел «киевского следа» в конфликте с Россией

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не нашел «киевского следа» в конфликте с Россией. Об этом он заявил в беседе с «Известиями», отвечая на вопрос, как будет развиваться украинский конфликт, если по результатам следующих президентских выборов в стране Владимир Зеленский останется у власти.

«Я там украинского следа близко не вижу. Разве в интересах украинского народа и государства было начинать войну в Донбассе, вместо того чтобы сесть за стол переговоров и найти общий язык с людьми, с которыми они работали?» — спросил экс-премьер республики.

По словам Азарова, Александр Турчинов, который являлся исполняющим обязанности президента с 23 февраля по 7 июня 2014 года, вероятно, догадывался о ситуации в Донецке и мог найти нужных людей для урегулирования конфликта. Однако он «направил туда танки, бронетранспортеры, самолеты».

«Это его собственное решение? Конечно, нет. Это решение американцев. Поэтому никакой украинской политики нет. Они не могут себе сформулировать даже экономические задачи. У них задача только одна: где взять денег», — подчеркнул Азаров. По его словам, на сегодняшний день Украине не хватает около 42 миллиардов долларов — это больше, чем сам бюджет страны.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил об одном действии, которое приведет к окончательному развалу Украины. По мнению чиновника, таким результатом обернутся выборы нового украинского президента.